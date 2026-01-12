Milano Cortina 2026 | dai biglietti agli hotel fino ai trasporti Olimpiadi a peso d’oro

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 rappresentano un grande evento sportivo, ma comportano anche un aumento dei costi. Dalle prenotazioni di hotel e trasporti ai biglietti per gli eventi, i prezzi sono in crescita. È importante pianificare con attenzione per vivere questa esperienza senza sorprese economiche, valutando le opzioni disponibili e le modalità più convenienti per partecipare alle competizioni.

Milano Cortina 2026 saranno Olimpiadi a peso d'oro, con un'impennata dei costi per quanto riguarda gli alloggi, i trasporti e gli stessi biglietti per assistere agli eventi. Oltre 2000 euro per un soggiorno di un weekend per due persone a Cortina e circa 1700 in Valtellina, con un incremento rispettivamente del 261% e del 437% rispetto a un 'normale' fine-settimana di gennaio in un hotel a tre stelle o un airbnb. Sono i numeri rilevati da Altroconsumo in vista dei Giochi Olimpici Invernali 2026. Milano invece risulta la località più accessibile, con un budget complessivo di circa 300 euro (336), poco al di sotto della Val di Fiemme, che si aggira intorno ai 500 euro (468).

Tra meno di un mese inizieranno le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, le attendiamo dal 2019, da quando l’Italia se l’è aggiudicate con un dossier di candidatura che prometteva Olimpiadi a costo zero. Rivedi l'inchiesta di #Report - facebook.com facebook

