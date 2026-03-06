innovazioni del display di tcl al mwc che potrebbero arrivare nel tuo prossimo telefono

Al conference center si è svolta un’esposizione dedicata ai display di TCL CSOT, divisione di TCL Technology Group, durante il MWC. Sono stati presentati nuovi modelli di schermi con tecnologie innovative che potrebbero essere integrate nei prossimi telefoni. Le novità riguardano sia la qualità dell’immagine che le funzioni di display, senza ulteriori dettagli sul loro utilizzo futuro.

Tcl integra amoled nel display nxptaperNXTPAPER di TCL è noto per ridurre l’abbagliamento e la luce blu tramite un rivestimento innovativo che richiama la texture della carta.

