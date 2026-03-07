Arriva il TGV a due piani | parte la sfida a Italo e Trenitalia sull' Alta Velocità

Un nuovo treno a due piani entra in servizio nel settore Alta Velocità italiano. La sua presenza introduce una novità nel mercato, che finora era composto principalmente da Trenitalia e Italo. La compagnia ha annunciato l'inizio delle operazioni con questo modello, che sarà impiegato sulle tratte principali. L'obiettivo dichiarato è offrire un'alternativa moderna e capace di aumentare la capacità di trasporto.