Arriva il TGV a due piani | parte la sfida a Italo e Trenitalia sull' Alta Velocità
Un nuovo treno a due piani entra in servizio nel settore Alta Velocità italiano. La sua presenza introduce una novità nel mercato, che finora era composto principalmente da Trenitalia e Italo. La compagnia ha annunciato l'inizio delle operazioni con questo modello, che sarà impiegato sulle tratte principali. L'obiettivo dichiarato è offrire un'alternativa moderna e capace di aumentare la capacità di trasporto.
Sncf Voyages Italia pronta a entrare nel mercato nostrano nel 2027, ma chiede garanzie per portare avanti il piano industriale completo Alta Velocità italiana pronta a cambiare volto: il mercato finora dominato da Trenitalia e Italo vedrà presto un nuovo protagonista. Sncf Voyageurs, il gigante francese del TGV, ha ricevuto il via libera dall'Agcm per entrare in Italia, promettendo di rompere il duopolio e intensificare la concorrenza sulle principali tratte ad alta velocità. La decisione, spiega l'autorità garante, è stata presa nell'ambito di un'istruttoria per accertare un presunto abuso di "posizione dominante" e "segna un passaggio decisivo per il mercato ferroviario Alta Velocità".
