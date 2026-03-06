Alta Velocità dal 2027 il terzo vettore dopo Trenitalia e Italo | via libera ai francesi di Sncf

Dal 2027, i francesi di Sncf potranno operare sull’Alta Velocità in Italia, entrando nel mercato insieme a Trenitalia e Italo. L’Autorità Antitrust ha dato il via libera all’ingresso del nuovo vettore, che diventa così il terzo operatore ferroviario ad offrire servizi ad alta velocità nel Paese. La presenza di un nuovo concorrente potrebbe portare a maggiori scelte e prezzi più bassi per i passeggeri.

Previsti quattromila nuovi posti di lavoro. Si partirà con quindici rotte e scenderanno i prezzi almeno del 20% Più concorrenza, più mercato, più servizi e prezzi meno cari. Arriva dall’Antitrust il via libera ai francesi di Sncf che, dal 2027, potranno operare sull’Alta velocità insieme a Trenitalia e Italo. L’indagine era stata avviata a marzo 2025 per verificare un possibile abuso di posizione dominante da parte di Rfi, controllata del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nella gestione dell’assegnazione della capacità sulla rete ad alta velocità. Nel mirino dell’Autorità, in particolare, le modalità con cui venivano distribuiti gli slot orari sulla rete AV, ritenute potenzialmente idonee a ostacolare l’ingresso di nuovi operatori e quindi a limitare la concorrenza nel trasporto passeggeri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Alta Velocità, dal 2027 il terzo vettore dopo Trenitalia e Italo: via libera ai francesi di Sncf Alta velocità, pronto il terzo operatore: Sncf porta in Italia i treni a due pianiL’alta velocità ferroviaria italiana si prepara a cambiare volto: con il via libera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvicina... Leggi anche: Alta Velocità, arriva il Tgv M a due piani: addio al duopolio, parte la sfida a Italo e Trenitalia Aggiornamenti e notizie su Alta Velocità. Temi più discussi: America’s Cup Napoli: lavori per Bagnoli, Afragola, Linea 10; Trenitalia corre verso il 2030: piano da 2 miliardi per l’Alta Velocità; Trenitalia, parla l’ad Gianpiero Strisciuglio: ecco i punti di forza del piano industriale; Collegamento diretto Italia - Germania previsto a partire da dicembre 2026!. Alta velocità in Italia, via libera ai francesi: Sncf pronta a sfidare Trenitalia e Italo dal 2027Aumenta la concorrenza in Italia sui treni ad alta velocità, presumibilmente a beneficio dei consumatori. Dal settembre 2027 non circoleranno più soltanto treni italiani sulle nostra rete ferroviaria, ... tg.la7.it Alta Velocità, arriva il Tgv M a due piani: addio al duopolio, parte la sfida a Italo e TrenitaliaSul mercato ci sarà posto per un terzo operatore: Sncf Voyages Italia, filiale italiana del colosso francese del Tgv. La decisione dell'Agcm dopo l'istruttoria per presunto abuso di posizione dominant ... today.it L’alta velocità italiana potrebbe presto accogliere un terzo operatore: si tratterebbe della compagnia ferroviaria statale francese Groupe SNCF, che da tempo punta a entrare nel mercato italiano con il marchio low cost Ouigo. L’Autorità Garante della Concorr - facebook.com facebook Crescita ad alta velocità in Italia: RWE raddoppia la capacità eolica e solare in costruzione a 235 MW x.com