Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi. a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 4 gennaio alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1. “Da noi. a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 4 gennaio 2026. In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 4 gennaio 2026

Leggi anche: “Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 2 novembre 2025

Leggi anche: “Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 12 ottobre 2025

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Da noi... a ruota libera, oggi 28 dicembre: gli ospiti e le anticipazioni; Da Noi a Ruota Libera, Francesca Fialdini rivede Fabio Canino dopo la beffa a Ballando a con le stelle; Da noi… a Ruota Libera, ospiti prima puntata 2026: Orietta Berti e Maurizio Casagrande da Francesca Fialdini; Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Fabio Canino e gli altri ospiti della puntata.

Da noi... a ruota libera oggi pomeriggio su Rai 1: ospiti e anticipazioni dello show con Francesca Fialdini - a ruota libera, il programma con Francesca Fialdini realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in co ... corrieredellumbria.it