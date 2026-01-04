Da Noi a Ruota Libera oggi con Francesca Fialdini su Rai 1 | anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 4 gennaio 2026

Da superguidatv.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi. a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 4 gennaio alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1. “Da noi. a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 4 gennaio 2026. In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

da noi a ruota libera oggi con francesca fialdini su rai 1 anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 4 gennaio 2026

© Superguidatv.it - “Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 4 gennaio 2026

Leggi anche: “Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 2 novembre 2025

Leggi anche: “Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 12 ottobre 2025

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Da noi... a ruota libera, oggi 28 dicembre: gli ospiti e le anticipazioni; Da Noi a Ruota Libera, Francesca Fialdini rivede Fabio Canino dopo la beffa a Ballando a con le stelle; Da noi… a Ruota Libera, ospiti prima puntata 2026: Orietta Berti e Maurizio Casagrande da Francesca Fialdini; Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Fabio Canino e gli altri ospiti della puntata.

ruota libera oggi francescaDa noi... a ruota libera oggi pomeriggio su Rai 1: ospiti e anticipazioni dello show con Francesca Fialdini - a ruota libera, il programma con Francesca Fialdini realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in co ... corrieredellumbria.it

ruota libera oggi francescaDa noi... a ruota libera, oggi domenica 4 gennaio: anticipazioni e ospiti - Come sempre, al centro del programma, le interviste di Francesca Fialdini ai protagonisti più attuali del mondo de ... msn.com

ruota libera oggi francescaNello studio di Francesca Fialdini anche Barbara Alberti, Maurizio Casagrande e Barbara Foria - a Ruota Libera, domenica 4 gennaio 2026, da Orietta Berti a Giuseppe Zeno. msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.