Da Noi… a Ruota Libera Alberto Angela e Paolo Belli tra gli ospiti

Torna oggi, domenica 14 dicembre, l'appuntamento con

Francesca Fialdini, dopo la pausa delle scorse settimane, torna in onda oggi, domenica 14 dicembre, con un nuovo appuntamento di Da Noi. a Ruota Libera, il programma di interviste del pomeriggio festivo di Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 14 dicembre 2025. Tra gli ospiti di Francesca Fialdini c’è Alberto Angela, da poco in uscita in libreria con Cesare. La conquista dell’eternità, un’opera dedicata alla storia di Giulio Cesare. Angela sarà anche in promozione per il suo nuovo impegno su Rai 1: la sera di Natale condurrà una nuova puntata di Stanotte a., dedicata questa volta a Torino. E poi, a poche ore dalla diretta della semifinale di Ballando con le Stelle, sarà in studio Paolo Belli. Davidemaggio.it

