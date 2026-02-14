Bisseck, difensore dell'Inter, ha segnato un gol e fornito un assist nelle ultime tre partite, dimostrando di essere molto più di una semplice riserva. La sua media punti in fantacalcio è salita a 6,5, attirando l’attenzione di Chivu, che sta considerando di schierarlo dall’inizio. Un dettaglio che fa pensare a un possibile cambio di ruolo in squadra.

Una sola volta sotto il 5 in 14 partite a voto con un gol e un assist nelle ultime tre giornate. Yann Bisseck sta diventando una certezza dell'Inter di Chivu (è partito da titolare in nove occasioni nelle ultime dieci presenze in campionato) e del fantacalcio. Il centrale tedesco, alla terza stagione in Italia, si sta togliendo di dosso l'etichetta di riserva e sta trovando continuità tra i tre di difesa nerazzurri piazzandosi nella top ten dei difensori per media voto al Fantacampionato Gazzetta con un 6,5. Nella scorsa stagione era andato a voto in 27 occasioni, con tre reti, due assist e una fantamedia del 6,22. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bisseck al fanta non è più solo una riserva: gol e assist nelle ultime tre giornate

Davis si conferma un elemento affidabile per il Fantacampionato, con due gol e un assist nelle ultime quattro partite.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Consigli fantacalcio, i giocatori da svincolare all'asta di riparazione; Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 24ª giornata; I voti di Sassuolo-Inter al fanta: le scelte su Esposito e Bonny! Dimarco da urlo, ci sono due 4 e due 4,5; Inter, Bisseck: Quest’anno siamo molto forti di testa, non pensiamo al Milan. Sulla Juve….

Trevisani: Bisseck non è forte, è fortissimo. Ma sei Zebina e non Akanji se…Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato dell'ottimo momento di forma del difensore dell'Inter ... msn.com

Perché Bisseck non è stato espulso per aver commesso fallo da ultimo uomo su Giovane in Verona-InterNon mancheranno polemiche dopo la vittoria dell'Inter a Verona. A far discutere l'episodio che ha visto protagonista Bisseck, che è stato ammonito per un intervento in scivolata sul Giovane lanciato ... fanpage.it

SOMMER, BISSECK, AKANJI, DIMARCO, LUIS HENRIQUE, LAUTARO E THURAM. 7 bonus per l’Inter oggi contro il Sassuolo. #fantamaster #inter #chivu facebook

#Fantacalcio, ecco 5 scommesse da fare per la 24ma giornata G. #Orban (Ver) Pis W. #Cheddira (Lec) Udi Y. #Bisseck (Int) Sas J. #Rowe (Bol) Par L. #Bernasconi (Ata) Cre x.com