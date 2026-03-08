Curtoni vince il SuperG in Val di Fassa Zenere terza

Elena Curtoni ha conquistato la vittoria nel superG di Val di Fassa, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 20252026. La norvegese Lie si è classificata seconda, mentre Zenere ha ottenuto il terzo posto. Tra le italiane, Pirovano e Goggia sono entrate nelle prime dieci posizioni. La competizione si è svolta sulle piste della Val di Fassa.