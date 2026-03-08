Curtoni vince il SuperG in Val di Fassa Zenere terza
Elena Curtoni ha conquistato la vittoria nel superG di Val di Fassa, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 20252026. La norvegese Lie si è classificata seconda, mentre Zenere ha ottenuto il terzo posto. Tra le italiane, Pirovano e Goggia sono entrate nelle prime dieci posizioni. La competizione si è svolta sulle piste della Val di Fassa.
Seconda la norvegese Lie, anche Pirovano e Goggia in top ten. VAL DI FASSA - Elena Curtoni si prende il superG in Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 20252026. La 35enne di Morbegno taglia il traguardo con il tempo di 1'29"07 e centra una vittoria, la quarta in carriera, che mancava dal 16 dicembre 2022 (discesa St.Moritz). Seguono la norvegese Kajsa Vichoff Lie (+0"26) e la sorprendente Asja Zenere, terza a 0"27 con il pettorale numero 33 e al primo podio in carriera in Coppa del Mondo. In top ten anche le altre azzurre Laura Pirovano, ottava a 0"46, e Sofia Goggia, nona a 0"64. A punti Roberta Melesi, 12esima a 0"75, e Sara Allemand, 26esima a 1"91. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Curtoni trionfa nel superG di Val di Fassa e chiude un weekend da sogno per l’Italia: Zenere terza al primo podio in carrieraLa valtellinese dell’Esercito vince con 1’29?07 davanti alla norvegese Vickhoff Lie.
