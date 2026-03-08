Curtoni trionfa nel superG di Val di Fassa e chiude un weekend da sogno per l’Italia | Zenere terza al primo podio in carriera

Nel superG di Val di Fassa, Curtoni si impone con il tempo di 1’29”07 davanti alla norvegese Vickhoff Lie. La gara vede anche Zenere salire sul suo primo podio in carriera, arrivando terza. Pirovano si classifica ottava, dopo aver ottenuto una doppietta in discesa nelle precedenti competizioni. L’evento si conclude con un risultato positivo per gli atleti italiani.

La valtellinese dell’Esercito vince con 1’29"07 davanti alla norvegese Vickhoff Lie. Sorpresa Zenere terza, Pirovano ottava dopo la doppietta in discesa. Goggia conserva il pettorale rosso Val di Fassa regala all’Italia un weekend che resterà nella memoria. Dopo la doppietta di Laura Pirovano nelle due discese, Elena Curtoni mette il sigillo finale vincendo il superG con una prova di precisione assoluta: linee strette, velocità altissima e un tempo, 1’29"07, che nessuna avversaria riesce ad avvicinare. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Una discesa splendida, eccellente, di Elena Curtoni che ottiene la sua quarta vittoria in carriera in Coppa del Mondo.

Giornata da incorniciare per l'Italia dello sci alpino femminile e grande merito va anche a un'atleta valtellinese.

La valtellinese dell'Esercito vince con 1'2907 davanti alla norvegese Vickhoff Lie. Sorpresa Zenere terza, Pirovano ottava dopo la doppietta in discesa. Goggia

Grande Italia in Val di Fassa: Elena Curtoni vince nel superGigante, davanti alla norvegese Lie e alla sorprendente azzura Asja Zenere, scesa con il pettorale numero 33 e al primo podio in carriera.

