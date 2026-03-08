SuperG Elena Curtoni è strepitosa Asja Zenere terza a sorpresa Soltanto ottava Sofia Goggia

Elena Curtoni si è distinta con una discesa impeccabile, conquistando la sua quarta vittoria in Coppa del Mondo. Asja Zenere ha ottenuto un sorprendente terzo posto, mentre Sofia Goggia si è fermata all’ottavo. La gara di SuperG ha visto protagonisti diversi atleti, con performance che hanno lasciato il segno tra i migliori.

Una discesa splendida, eccellente, di Elena Curtoni che ottiene la sua quarta vittoria in carriera in Coppa del Mondo. La sciatrice 35enne di Morbegno vince in maniera strepitosa la penultima prova del SuperG femminile stagionale in Val di Fassa con il tempo di 1'29"07. In seconda posizione la norvegese Kaja Vickhoff Lie (+0.26 centesimi), terza a sorpresa Asja Zenere ( mai salita sul podio) attardata di 27 centesimi. Laura Pirovano si piazza al settimo posto, Sofia Goggia soltanto ottava (lei che è prima nella classifica di specialità in SuperG in Coppa del Mondo). Si chiude così, in maniera incredibile, una tre giorni che ha visto vincere soltanto le azzurre con la doppietta di Laura Pirovano in discesa libera e oggi la Curtoni.