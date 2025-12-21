Giornata da incorniciare per l'Italia dello sci alpino femminile e grande merito va anche a un'atleta valtellinese. Medaglia di legnoNel super-g di questa mattina in Val d'Isere, infatti, Elena Curtoni si è piazzata quarta a 73 centesimi dalla vincitrice, la bergamasca Sofia Goggia che ha fatto. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Sci alpino: nel super-G di Val d'Isere trionfa Goggia e Curtoni sfiora il podio

Risultati Coppa del mondo di Sci oggi · St Moritz 2025: super G e discesa donne, classifica in diretta e podio; Rivivi il LIVE! Goggia sul podio nel primo SuperG, vince Robinson; Zabystran vince Super G Val Gardena, Franzoni 3°; Goggia è ancora sul podio, super-g sul filo di lana a St. Moritz e Alice Robinson fa saltare il banco!.

Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super G femminile a Val d’Isere e lo Slalom gigante maschile in Alta Badia: orari e programma - Si parte oggi alle ore 9:45 con la prima manche dello slalom gigante in Alta Badia, la seconda all'ora di pranzo ... fanpage.it