Sci alpino | nel super-G di Val d' Isere trionfa Goggia e Curtoni sfiora il podio
Giornata da incorniciare per l'Italia dello sci alpino femminile e grande merito va anche a un'atleta valtellinese. Medaglia di legnoNel super-g di questa mattina in Val d'Isere, infatti, Elena Curtoni si è piazzata quarta a 73 centesimi dalla vincitrice, la bergamasca Sofia Goggia che ha fatto. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
