Curtoni trionfa a Val di Fassa | 34 centesimi di vantaggio

Elena Curtoni ha vinto il Super-G femminile della Coppa del mondo a Val di Fassa, con un vantaggio di 34 centesimi sulla rivale più vicina. La gara si è svolta sotto un cielo coperto con temperature di 14 gradi. La prova si è conclusa domenica 8 marzo 2026, con Curtoni che si è piazzata al primo posto.

Sotto un cielo di Val di Fassa segnato da nubi sparse e temperature di 14 gradi, Elena Curtoni ha conquistato la vittoria nel Super-G femminile della Coppa del mondo disputato questa domenica 8 marzo 2026. L’atleta valtellina, scesa con il pettorale numero 8, ha tagliato il traguardo in 1’2907, distaccandosi di 34 centesimi dalle rivali Romane Miradoli e Alice Robinson che avevano guidato la gara al primo intermedio. Questo successo si inserisce in un weekend straordinario per lo sci alpino italiano, dove si aggiunge anche la doppietta ottenuta da Laura Pirovano nelle prove di discesa libera dei giorni precedenti. L’atmosfera sulla pista era carica di tensione ma favorevole alla competizione, con venti leggeri di soli 2 nodi provenienti da ovest-sud-ovest e una probabilità di pioggia ridotta al 10%. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Curtoni trionfa a Val di Fassa: 34 centesimi di vantaggio Curtoni trionfa nel superG di Val di Fassa e chiude un weekend da sogno per l’Italia: Zenere terza al primo podio in carrieraLa valtellinese dell’Esercito vince con 1’29"07 davanti alla norvegese Vickhoff Lie. Leggi anche: Curtoni vince il SuperG in Val di Fassa, Zenere terza Tutti gli aggiornamenti su Curtoni trionfa a Val di Fassa 34.... Temi più discussi: Storica vittoria di Laura Pirovano in discesa libera Val di Fassa; Sci: Elena Curtoni vince il SuperG Val di Fassa; Laura Pirovano, la prima vittoria in Coppa del mondo: trionfa nella discesa libera in Val di Fassa · Sci alpino; Un altro centesimo e la gloria! Pirovano bis in discesa, è leader di specialità. Elena Curtoni trionfa nel superG di Val di FassaElena Curtoni vince superG Val di Fassa: quarta vittoria Coppa del Mondo, Zenere terza podio prima volta. Azzurre dominano con Pirovano e Goggia top10 ... ilmetropolitano.it Super G donne in Val di Fassa: Curtoni è la più veloce, Zenere terza sci trentoDue atlete lombarde sul podio. Goggia, ottava, mantiene la testa della classifica di specialità ma non riesce a superare Robinson e quindi ad aggiudicarsi la coppa con una gara d'anticipo ... rainews.it Canazei in Val di Fassa adesso in una meravigliosa serata invernale, che magia l'atmosfera con le luci del paese.. Foto di Mirko #montagna #alpi #dolomiti #neve #canazei #valdifassa #inverno - facebook.com facebook RT @ItaliaTeam_it: LA VAL DI FASSA È NOSTRA 6 marzo: Pirovano vince la prima discesa. 7 marzo: Pirovano vince la seconda discesa. 8 mar… x.com