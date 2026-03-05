Durante il torneo di doppio misto di curling alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, l’Italia subisce la prima sconfitta. La partita si conclude con una perdita di punti rispetto alla squadra avversaria. Questa è la prima volta che la squadra italiana non vince in questa fase del torneo. La sconfitta rappresenta un momento chiave nella competizione.

Arriva la prima sconfitta per l’Italia nel toreo misto doppio di curling valido per le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri infatti dopo il brillante successo contro la Corea del Sud sono caduto al cospetto dell’Estonia con il risultato di 6-4, complice una fase centrare della disputa negativa. Un match molto complesso quello affrontato da Orietta Bertò Paolo Ioriatti che, dopo un reciproco scambio di favori da un punto nei primi due end, hanno subito l’attacco degli avversari, capaci di strappare quattro sigilli dal terzo al settimo round, portando così il parziale sul 6-1. Spalle al muro, i nostri portacolori hanno tentato di confezionare un ultimo atto fortemente offensivo, non andando però oltre i tre timbri, chiudendo così il match. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling: prima sconfitta per l’Italia nel torneo di doppio misto alle Paralimpiadi

Leggi anche: Milano-Cortina, l’Italia del curling sconfitta dalla Svezia nel doppio misto

Constantini e Mosaner per il bis nel Doppio misto: l'Italia del Curling alle OlimpiadiLa coppia medaglia d'oro a Pechino 2022 per ripetersi, ma non solo: ecco la squadra italiana per Milano Cortina.

Tutti gli aggiornamenti su Curling prima sconfitta per l'Italia....

Temi più discussi: Lo sport del giorno: regole e curiosità del Curling in carrozzina; PARALIMPIADI | Prima vittoria dell'Italia nel Curling, sconfitta la Corea del Sud 7-5; Curling, l’Italia dei fratelli Spiller piega la Scozia e vola in finale ai Mondiali juniores!; Gli Sharks chiudono il weekend con una vittoria e una sconfitta.

Prima sconfitta per l’Italia del curling: gli Azzurri cedono di un soffio alla GermaniaGli Azzurri del curling perdono 6-5 contro i tedeschi in un match deciso all’extra end. Primo stop dopo le vittorie con Svezia e Gran Bretagna ... ilgiornale.it

La prima sconfitta di Schwaller arriva in semifinaleLa prima sconfitta del torneo di curling a Milano Cortina 2026 per il Team Schwaller è arrivata nel momento peggiore. Dopo aver fatto nove su nove nella prima fase, i rossocrociati sono infatti stati ... rsi.ch

Giochi paralimpici invernali: rubate due “stone” allo stadio del curling di Cortina. Hanno un valore intorno agli 800 euro ciascuna. - facebook.com facebook

Buona la prima! Orietta Bertò e Paolo Ioriatti centrano un ottimo 7 a 5 contro la Corea nella prima partita di Curling in carrozzina allo Stadio di ghiaccio di Cortina. Avanti così! x.com