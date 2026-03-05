Paralimpiadi Invernali 2026 Italia sconfitta dall’Estonia nel doppio misto di curling

Durante i XIV Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, la squadra italiana di doppio misto di curling in carrozzina ha subito la sua prima sconfitta contro l’Estonia. La partita si è svolta il 5 marzo 2026 a MilanoCortina, segnando un momento importante per la competizione. Questa partita ha rappresentato la prima battuta d’arresto per la Nazionale italiana in questa disciplina ai Giochi.

MilanoCortina, 5 marzo 2026 – Prima sconfitta per la Nazionale Italiana di doppio misto di curling in carrozzina ai XIV Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Dopo il successo di ieri contro la Corea, Paolo Ioriatti e Orietta Bertò sono stati sconfitti questa mattina dall’Estonia, che si è imposta 6-4 sul duo azzurro. I due atleti trentini torneranno in campo questa sera al Palaghiaccio di Cortina a partire dalle 19:05. Avversaria degli azzurri la Cina, che dopo aver vinto ieri contro il Giappone (10-3) si è imposta oggi sulla Lettonia con il punteggio di 10-2. “Dovevamo essere più aggressivi negli end precedenti, poi nell’ultimo end abbiamo perso l’occasione di chiuderla ed è andata così – dichiara Orietta Bertò – la tattica c’era, forse dovevamo essere più aggressivi, abbiamo sbagliato dei tiri e loro ne hanno approfittato”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Curling: prima sconfitta per l’Italia nel torneo di doppio misto alle ParalimpiadiArriva la prima sconfitta per l’Italia nel toreo misto doppio di curling valido per le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.

Leggi anche: Milano-Cortina, l’Italia del curling sconfitta dalla Svezia nel doppio misto

Approfondimenti e contenuti su Paralimpiadi Invernali.

Temi più discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - Ultime notizie, orari e risultati; Paralimpiadi invernali 2026, oggi a Milano arriva la fiamma: quando iniziano e cosa sapere; Paralimpiadi Invernali Milano Cortina: programma e significato; Paralimpiadi Milano-Cortina, oggi le prime gare: dallo sci al wheelchair curling, la guida alle sei….

Paralimpiadi Milano Cortina 2026, il programma e il calendarioCon la fine delle Olimpiadi invernali l'attenzione del mondo dello sport si concentra ora sulle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Dal 6 al 15 marzo l’Italia ospiterà la quattordicesima edizione dei ... tg24.sky.it

Guida alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: quando iniziano, chi sono i portabandiera e come seguirleI Giochi paralimpici si tengono dal 6 al 15 marzo, abbiamo messo insieme un po' di informazioni utili per seguirle al meglio ... wired.it

Le Paralimpiadi invernali 2026 entrano nel vivo e Milano si prepara ad accogliere atleti, delegazioni e visitatori con un piano straordinario per viabilità e trasporti pubblici. Fino al 18 marzo sono, infatti, previste modifiche alla circolazione, potenziamenti delle li - facebook.com facebook

Tutti gli sport delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina x.com