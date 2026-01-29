Gli psichiatri approvano l’uso di piccole dosi di Lsd e funghi allucinogeni per trattare depressione e stress post-traumatico. Ora si usano anche come strumenti per “resettare” i circuiti cerebrali e migliorare la neuroplasticità. La novità riguarda l’uso terapeutico, non lo sballo, aprendo nuove strade contro patologie difficili da curare.

Nuova vita a sostanze come Lsd e psilocibina per ‘resettare’ i circuiti neurali e battere patologie sfidanti come depressione o disturbo da stress post-traumatico, aiutando il cervello e migliorando la neuroplasticità. “Dopo aver bandito gli psichedelici per circa mezzo secolo, perché ritenuti ad alto rischio e privi di valore medico, ora queste sostanze sono tornate al centro dell’interesse scientifico mostrando un enorme potenziale terapeutico”. Parola di Claudio Mencacci, psichiatra, direttore emerito del dipartimento di Neuroscienze dell’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano e co-presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (Sinpf), riunita a congresso a Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lsd e funghi allucinogeni oltre lo sballo, il sì degli psichiatri a mini-dosi

Approfondimenti su Lsd Funghi

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Funghetti scienza delle droghe #shorts #curiosità #science #chimica #molecole #stem #drugs

Ultime notizie su Lsd Funghi

Argomenti discussi: Belluno, trovate in casa droghe di ogni tipo: indagato un 32enne incensurato.; Droga di ogni tipo in casa: indagato 33enne bellunese; Droghe di vario genere in casa: denunciato un bellunese incensurato; ATTIVITA' DELLA SQUADRA MOBILE.

Sulla metro con funghi allucinogeni e marijuana: smascherati dal cane Maqui, quasi 20 kg sequestratiDopo aver sorpreso la coppia in metropolitana con funghi allucinogeni e marijuana nascosti nello zaino, è scattata la perquisizione in casa e nel negozio: trovati chili di stupefacenti e migliaia di e ... genovatoday.it

I funghi allucinogeni? Per farmi coraggio prima dei lanci con il parapendio. La droga scoperta durante un controllo in doganaComo, 1 luglio 2025 – Nascosti nell’attrezzatura per parapendio, c’erano cinque funghi allucinogeni, da utilizzare per farsi coraggio prima del lancio. Sono stati trovati dai finanzieri del Gruppo ... ilgiorno.it

Hashish, marijuana, cocaina, Lsd, ecstasy e funghi allucinogeni in casa: indagato un 32 enne Gli agenti della Mobile hanno trovato piccole quantità, ma grande varietà - facebook.com facebook