In metro con funghi allucinogeni e marijuana | smascherati dal cane Maqui quasi 20 kg sequestrati

Un uomo in metropolitana è stato fermato dagli agenti con quasi 20 chili di droga tra funghi allucinogeni e marijuana. Il cane antidroga Maqui ha fiutato e ha permesso di scoprire oltre due chili di sostanze nascoste nello zaino, mentre in casa sono stati trovati altri 17 chili di droga e diverso materiale illegale. L’operazione ha portato al sequestro di un ingente carico di stupefacenti, che ora sarà analizzato dagli investigatori.

Dopo aver sorpreso la coppia in metropolitana con funghi allucinogeni e marijuana nascosti nello zaino, è scattata la perquisizione in casa e nel negozio: trovati chili di stupefacenti e migliaia di euro in contanti Circa due chili di droga, tra funghi allucinogeni e marijuana, nascosti nello zaino, e altri diciassette in casa, per non parlare di altro materiale trovato e sequesrato in negozio. Così martedì scorso è stata arrestata una coppia. L'episodio è iniziato martedì scorso con un controllo della polizia locale alla fermata della metro San Giorgio, nell'ambito del servizio "Sicurezza in movimento" dedicato in particolare alle stazioni del tpl.

