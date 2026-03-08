cura e ascolto ambulamondo tende la mano

Ambulamondo ha costituito un team di 14 professionisti che include medici di medicina generale, medici ospedalieri provenienti da strutture di Legnano, Busto Arsizio e dal Sacco di Milano, oltre a medici in pensione. La loro attività si concentra sull’offerta di servizi di cura e ascolto, con l’obiettivo di garantire il diritto alla salute attraverso un approccio diretto e professionale.

Il diritto alla salute garantito attraverso l'ascolto e la cura. Grazie a un pool di professionisti di grande competenza formato da 14 medici: medici di medicina generale, medici ospedalieri (provenienti dai presidi di Legnano, Busto Arsizio, ma anche Sacco di Milano), medici in pensione. Ai quali si aggiungono i volontari, impegnati nell'accoglienza: alcune sono infermiere impegnate in corsia, altre in pensione. Ambulamondo è un servizio di consulenza medico-sanitaria nato a Legnano nel 2004, in seno all'Associazione Cielo e Terra, e poi costituitasi nel 2012 in associazione autonoma. Dall'apertura a oggi ha intercettato oltre 2500 persone, per una prima visita.

