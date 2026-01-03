Negli ultimi mesi, Nicolas Maduro ha adottato un atteggiamento più conciliante nei confronti di Washington. Dopo anni di confronti e tensioni, il leader venezuelano sembra aver ridimensionato le proprie posizioni, aprendo a un dialogo con gli Stati Uniti. Questa svolta potrebbe rappresentare un punto di svolta nella politica venezuelana e nelle relazioni internazionali del paese.

Faceva tanto la voce grossa. Ma adesso sembra essersi fatto più remissivo. Nicolas Maduro ha infatti abbassato i toni. E si è detto aperto a dialogare con gli Stati Uniti su petrolio, immigrazione e narcotraffico. “Dobbiamo iniziare a parlare seriamente, con i fatti alla mano. Il governo degli Stati Uniti lo sa, perché lo abbiamo detto più volte ai suoi interlocutori, che se vogliono parlare seriamente dell’accordo per combattere il narcotraffico, siamo pronti a farlo. Se vogliono il petrolio del Venezuela, il Venezuela è pronto ad accettare investimenti statunitensi come quelli della Chevron, quando, dove e come vogliono”, ha dichiarato il leader chavista, rifiutandosi inoltre di confermare o smentire l’attacco di droni che la Cia avrebbe condotto contro una struttura portuale venezuelana a dicembre. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Maduro sotto assedio: perché ora il leader venezuelano tende la mano a Washington

Leggi anche: Ultimatum di Trump a Maduro: “Lascia il Paese o attacchiamo”. ‘No’ del leader venezuelano che riappare in pubblico dopo giorni

Leggi anche: «Gli Usa hanno cercato di convincere il pilota di Maduro a tradire il leader venezuelano»: il piano segreto per dirottare l’aereo presidenziale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Maduro sotto assedio: perché ora il leader venezuelano tende la mano a Washington - Sotto la crescente pressione degli Stati Uniti e sempre più isolato sul piano internazionale, Nicolás Maduro apre al dialogo con Washington su petrolio, narcotraffico e migrazioni. panorama.it