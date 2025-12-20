A Torino sale l' allerta estremisti E Lo Russo tende la mano ad Askatasuna

«Niente sarà più come prima. Il campo è tracciato. La partita non è finita ma è solo iniziata». I ragazzacci di Askatasuna sono armati delle peggiori intenzioni. La dichiarazione di guerra è scritta nei volantini con i quali è stata convocata la protesta di piazza. Doppio appuntamento per oggi alle 14.30, a Palazzo Nuovo, vicino all’Università, e nei pressi del centro sociale sgomberato, nel quartiere di Vanchiglia. Due cortei, che si uniranno solo in un secondo momento, per rendere più problematico il mantenimento dell’ordine pubblico. Le forze di polizia si aspettano violenza. Sono stati convocati reparti di rinforzo da Milano, Genova, Padova, per arrivare almeno a cinquecento uomini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

