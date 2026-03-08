Cultura e dialogo al Circolo dei Nobili eventi speciali per il Mandorlo in Fiore

Durante la festa del Mandorlo in Fiore 2026, il Circolo dei Nobili di Agrigento organizza una serie di eventi promossi dal Centro Cultura Contemporanea. Le iniziative si svolgono nel corso della manifestazione, che si concluderà il 15 marzo, e coinvolgono cittadini e visitatori che partecipano alle attività culturali e di dialogo proposte.

Durante la festa del Mandorlo in Fiore 2026, il Circolo dei Nobili di Agrigento, attraverso il Centro Cultura Contemporanea, propone un ciclo di iniziative che accompagneranno cittadini e visitatori per tutta la durata della manifestazione, fino al 15 marzo. Un calendario fitto di appuntamenti che spazia dal dibattito civile alla letteratura, dall’arte contemporanea alla ricerca storica e al collezionismo librario, con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto culturale aperto e dinamico nel cuore della città. Lunedì 9 marzo sarà l’arte contemporanea ad aprire la settimana con il vernissage della mostra personale di Leonardo Tanto, dal titolo “Diaballein. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

