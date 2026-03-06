Quanto costano gli spettacoli del Mandorlo in fiore | i prezzi dei biglietti al Pirandello al Palacongressi e al tempio

Gli spettacoli del Mandorlo in Fiore prevedono prezzi diversi a seconda delle location: al Pirandello, al Palacongressi e al tempio. Negli anni, si è consolidata l’abitudine di pagare per alcuni eventi, mentre altri rimangono gratuiti. Le tariffe variano e sono pubblicate ufficialmente, permettendo agli spettatori di conoscere i costi in anticipo. La differenza di prezzi dipende dalla sede e dal tipo di spettacolo.

Dalle serate del Festival internazionale del folclore fino alla cerimonia finale di domenica 15 marzo nella Valle: la spesa prevista per ogni singolo evento della Sagra che prevede un ticket d'ingresso È ormai un aspetto consolidato negli anni: non tutti gli appuntamenti del Mandorlo in Fiore sono gratuiti. Accanto alle sfilate nel centro cittadino, agli spettacoli all’aperto e alle iniziative diffuse lungo le vie della città, ovviamente visibili senza alcun corrispettivo da parte del pubblico, il programma della manifestazione prevede anche alcuni eventi a pagamento. Si tratta in particolare degli spettacoli “al chiuso” del Festival internazionale del folclore ospitati al teatro Pirandello e al Palacongressi e della cerimonia conclusiva nella Valle dei Templi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

