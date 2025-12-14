Cuciniamo insieme | Sformato di cavolfiore

Il sformato di cavolfiore è un piatto della tradizione italiana che merita una rinascita. Ricco di sapori autentici, rappresenta un tesoro culinario spesso dimenticato, ma che oggi può tornare protagonista sulle tavole, celebrando il patrimonio gastronomico riconosciuto dall'Unesco. Un modo gustoso per riscoprire i sapori di un tempo e valorizzare la cucina di casa.

E’ una di quelle ricette scomparse dai ristoranti insieme ai brasati, al polpettone, alla pasta e ceci, alla zuppa di verdura o di cipolle, alla stracciatella o alla zuppa pavese come il rognone in padella o le animelle fritte; fa parte di quel campionario di sapori tradizionali che non si capisce perché sia stato obliato però deve tornare di appetitosa attualità dopo il riconoscimento – vivaddio! – della cucina italiana quale patrimonio immateriale dell’umanità da parte dell’Unesco. Laverita.info

