Frosinone raffica di provvedimenti della Questura | 51 misure di prevenzione in un solo mese

Nel mese di dicembre, la Questura di Frosinone ha adottato 51 provvedimenti di prevenzione, conformemente alle direttive del Questore Dott. Stanislao Caruso. La Divisione Anticrimine ha operato per rafforzare la sicurezza sul territorio, adottando misure volte a prevenire situazioni di rischio e tutela della collettività. Questi interventi rappresentano un impegno costante nell’ambito delle politiche di sicurezza locale.

Nell’ambito delle direttive emanate dal Questore della Provincia di Frosinone, Dott. Stanislao Caruso, la Divisione Anticrimine della Questura ha emesso 51 provvedimenti relativi alle misure di prevenzione, nel corso di questo mese di dicembre.Nello specifico sono stati decretati due ammonimenti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Emesse 33 misure di prevenzione personale nel mese di novembre: i provvedimenti della questura Leggi anche: Questura in azione: rimpatri, misure di prevenzione e Daspo urbano nell’ultima settimana Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Frosinone, maxi rissa vicino al casello dell’A1: sei persone in Questura. Segnalati spari, ma non sono stati trovati riscontri - Una rissa tra un gruppo di egiziani e napoletani è scoppiata questa sera nei pressi di un'officina meccanica sulla Monti Lepini, vicino al casello autostradale di Frosinone. ilmessaggero.it Frosinone, denunciati due soggetti per inottemperanza al Foglio di Via - La Polizia di Stato scopre un uomo e una donna in città nonostante il provvedimento del Questore; per la donna anche denuncia per false generalità ... tunews24.it

Frosinone, il nuovo questore Stanislao Caruso: «Faremo squadra per garantire la sicurezza. Anche con organici ridotti» - «Fare squadra e fare rete è l'unico modo per garantire la tenuta della sicurezza pubblica in provincia di Frosinone. ilmessaggero.it

Il 30 dicembre 2022 diventava un calciatore dell’Al-Nassr, tre anni dopo il portoghese segna sempre a raffica e insegue la rete numero 1000: semplicemente CR7 e i suoi 957 gol in carriera - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.