Sicurezza pubblica | in una settimana emessi cinque avvisi orali e due fogli di via del questore

Il questore di Lecce ha deciso di agire dopo una serie di episodi di cronaca nel territorio: in sette giorni, sono stati emessi cinque avvisi orali e due fogli di via. La misura si è resa necessaria per prevenire ulteriori problemi, coinvolgendo persone con precedenti, tra cui un uomo di 55 anni di Melissano. In particolare, il commissariato di Taurisano ha segnalato tre soggetti, tra cui il 55enne, per comportamenti che minacciano la sicurezza pubblica. La presenza di questi soggetti nel territorio sarà monitorata attentamente nei prossimi giorni.

Tante le misure scattate, negli ultimi giorni, nel Salento. In un caso, una coppia non potrà mettere piede nel territorio di Galatina per i prossimi due anni LECCE – Il questore di Lecce emette cinque avvisi orali e due fogli di via con divieto di ritorno. Nello specifico, l'applicazione degli avvisi orali è stata proposta dal commissariato di Taurisano per tre persone: un 55enne di Melissano, già noto alle forze di polizia anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La misura ha anche riguardato un 36enne residente a Ugento, già destinatario di un avviso orale emesso dal questore di Rieti e più volte deferito per una serie di reati, questa volta a seguito di una denuncia per interruzione di servizio pubblico e violenza a pubblico ufficiale.