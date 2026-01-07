Guasto alla pompa di calore scuola chiusa per quattro giorni in attesa dei ricambi

A Lecce, la scuola secondaria di secondo grado dell'istituto comprensivo “Falcone-Ammirato” di via Sanzio è stata chiusa per quattro giorni a causa di un guasto alla pompa di calore. La ripresa delle attività scolastiche è prevista per lunedì prossimo, in attesa della riparazione e della sostituzione dei ricambi necessari.

LECCE – Per gli alunni del plesso centrale dell'istituto comprensivo "Falcone-Ammirato" di via Sanzio, sede della scuola secondaria di secondo grado, le vacanze natalizie hanno ricevuto un inatteso prolungamento: la ripresa delle lezioni è slittata, infatti, a lunedì prossimo.A causa di un guasto.

