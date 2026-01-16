Ci sentiamo tutti come Cristo in Croce e ci siamo portati avanti anche con la Pasqua

Da napolitoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il libroinchiesta del saggista Antonio Esposito Come Cristo in croce. Storie, dialoghi, testimonianze sulla contenzione, è un pamphlet politico, forte, di denuncia e atroci testimonianze, molto ben documentato anche con materiale fotografico. Malati incatenati ai letti per giorni, maltrattati. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Checco Zalone: «Con Mariangela ci siamo lasciati, ma non ci eravamo mai sposati. Se sto Virginia Raffaele? Ci ridiamo su, non la vedevo dai tempi del Covid»

Leggi anche: “Ho cominciato una nuova relazione con Serena, quando ci siamo conosciuti ci siamo dimenticati di presentarci”: parla Manuel Bortuzzo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.