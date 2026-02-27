Allegri ci riflette | Fullkrug titolare contro la Cremonese? Può essere l’arma del Milan

L’allenatore del Milan sta valutando se schierare il tedesco Niclas Fullkrug come titolare nella partita contro la Cremonese. La decisione riguarda la possibile rotazione in attacco e l’impiego di Fullkrug come punta principale. La partita si gioca in questo momento e le scelte dell’allenatore saranno decisive per la formazione. La squadra si prepara a scendere in campo con diverse opzioni offensive.

Come scrive 'Il Corriere dello Sport' Massimiliano Allegri avrebbe iniziato a pensare alla coppie d'attacco da schierare domenica in Cremonese-Milan: secondo il quotidiano possibile che si cambi rispetto alla coppia formata da Leao e Pulisic. Questo anche perché la squadra di Nicola potrebbe chiudersi molto in difesa e il Diavolo potrebbe sfruttare il profilo di Fullkrug. Una prima punta vera che potrebbe liberare spazi per gli inserimenti dei compagni. LEGGI ANCHE: Jashari: "Ora sono al 100%. Il Milan è un sogno. Allegri grande allenatore. L'obiettivo.">>> Secondo il quotidiano Allegri ci starebbe davvero pensando: fino a questo momento l'attaccante ex West Ham è stato usato come giocatore da mettere dentro negli ultimi venti minuti delle partite giocando da titolare solo contro la Fiorentina.