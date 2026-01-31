Così la validità a 50 anni della Cie per gli over 70 allinea l’Italia all’Europa Il commento di Billi

Il governo italiano ha appena approvato una novità importante: per gli over 70, la carta d’identità elettronica avrà una validità di 50 anni. La misura, approvata con il decreto-legge del Pnrr, rende più semplice la vita agli anziani e mette l’Italia in linea con le norme europee. La decisione è concreta e quotidiana, ma rappresenta anche un passo avanti sul piano politico. Ora, gli over 70 non dovranno più preoccuparsi di rinnovare il documento ogni pochi anni.

Il decreto-legge Pnrr appena approvato dal Consiglio dei ministri prevede una misura che, pur essendo molto concreta e quotidiana, ha un valore politico più ampio: per gli over 70 la carta d’identità elettronica avrà validità di 50 anni. Non è solo una semplificazione amministrativa: è un segnale di metodo, perché sposta l’attenzione dallo “sportello” a un’Amministrazione che si allinea ai modelli europei più avanzati, rafforzando la capacità dello Stato di tutelare i cittadini anche nella dimensione transfrontaliera e internazionale. Questo intervento si inserisce in un percorso che in Parlamento e nel confronto con l’esecutivo era già stato avviato. 🔗 Leggi su Formiche.net

