Tutte le strade partono da Roma | così l’Italia ha ridisegnato le rotte della sua strategia geopolitica

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia sta ridefinendo il proprio ruolo nel contesto geopolitico globale, riscoprendo le proprie rotte strategiche. Questa trasformazione segna un cambiamento rispetto alle percezioni tradizionali di debolezza, aprendo nuove prospettive per il paese nel panorama internazionale.

Per troppo tempo l’Italia è stata raccontata come l’anello debole dell’Occidente: instabile nei conti, subalterna in Europa, esposta sul fronte migratorio, irrilevante nello scacchiere geopolitico. Una narrazione comoda, spesso alimentata anche dall’interno. Oggi, però, quella lettura non regge più. Non perché l’Italia sia diventata improvvisamente una potenza globale, ma perché ha finalmente rimesso in ordine una cosa essenziale in politica estera: una direzione. Il Mare torna Nostrum. Il Mediterraneo, da linea di frattura e vulnerabilità, è tornato a essere ciò che storicamente è sempre stato per il nostro Paese: una piattaforma strategica. Secoloditalia.it

tutte strade partono romaTutte le strade portano a Roma, e sono lunghe oltre 300 mila chilometri: il nuovo atlante della «Vie dell'Impero» - Un studio rivela che la rete stradale dell'Impero Romano era molto più estesa del previsto: oltre 110 mila km in più rispetto a quanto si riteneva. corriere.it

tutte strade partono roma«Ora la tregua olimpica». Da Roma il messaggio al mondo che vuole pace - Se è vero che tutte le strade portano a Roma, è anche vero che tutte le strade partono da Roma. ilmessaggero.it

tutte le strade partono da roma cos236 l8217italia ha ridisegnato le rotte della sua strategia geopolitica

© Secoloditalia.it - Tutte le strade partono da Roma: così l’Italia ha ridisegnato le rotte della sua strategia geopolitica

Perchè TUTTE LE STRADE Portano a ROMA?

Video Perchè TUTTE LE STRADE Portano a ROMA?