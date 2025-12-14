Tutte le strade partono da Roma | così l’Italia ha ridisegnato le rotte della sua strategia geopolitica

L’Italia sta ridefinendo il proprio ruolo nel contesto geopolitico globale, riscoprendo le proprie rotte strategiche. Questa trasformazione segna un cambiamento rispetto alle percezioni tradizionali di debolezza, aprendo nuove prospettive per il paese nel panorama internazionale.

Per troppo tempo l’Italia è stata raccontata come l’anello debole dell’Occidente: instabile nei conti, subalterna in Europa, esposta sul fronte migratorio, irrilevante nello scacchiere geopolitico. Una narrazione comoda, spesso alimentata anche dall’interno. Oggi, però, quella lettura non regge più. Non perché l’Italia sia diventata improvvisamente una potenza globale, ma perché ha finalmente rimesso in ordine una cosa essenziale in politica estera: una direzione. Il Mare torna Nostrum. Il Mediterraneo, da linea di frattura e vulnerabilità, è tornato a essere ciò che storicamente è sempre stato per il nostro Paese: una piattaforma strategica. Secoloditalia.it

