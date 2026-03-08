Nei cieli pugliesi si registrano un aumento di voli di aerei militari, con alcune rotte che si sovrappongono e mappe che evidenziano spostamenti frequenti. Si nota una presenza più intensa di velivoli rispetto al passato, senza che siano stati ufficialmente annunciati esercitazioni. Le operazioni aeree si svolgono in un contesto internazionale segnato da tensioni in Medio Oriente, con attacchi in Iran e risposte di Teheran.

Aerei militari in volo sui cieli pugliesi. Venti di guerra, semplici esercitazioni o chissà. La crisi in Medio Oriente - con gli attacchi in Iran e le risposte di Teheran si fa sentire anche da questa parte dell’Europa e dell’Italia, nonostante le rassicurazioni del governo e della premier Giorgia Meloni sul fatto che il Paese «non è in guerra e non vuole entrarci». Chi abita nei pressi di un aeroporto militare negli ultimi giorni avrà certamente notato un fermento diverso. E non è una novità quando scoppia una crisi internazionale: fu così per la guerra in Ucraina, come per il conflitto israelo-palestinese. Non solo le segnalazioni dei residenti: gli aerei in volo sono facilmente analizzabili tramite qualunque tool che registra le rotte. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Cosa succede nei cieli pugliesi: più aerei militari in volo, esercitazioni o perlustrazione? Le rotte e le mappe

