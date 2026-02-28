Bombardieri Usa in volo | cosa succede nei cieli dell' Asia

Negli ultimi giorni, quattro bombardieri strategici B-52 degli Stati Uniti sono stati avvistati nel cielo dell’Asia, sorvolando il Mar del Giappone e il Mar Cinese Orientale. Sono stati accompagnati da caccia giapponesi in una mossa che ha attirato l’attenzione sulla presenza militare nella regione. Le operazioni sono state confermate dalle autorità militari coinvolte.

Nei giorni scorsi quattro bombardieri strategici americani B-52 hanno sorvolato il Mar del Giappone e il Mar Cinese Orientale insieme ai caccia giapponesi, in una nuova dimostrazione di forza dell’alleanza tra Stati Uniti e Giappone. Le esercitazioni, andate in scena tra il 16 e il 18 febbraio, hanno coinvolto velivoli della Japan Air Self-Defense Force (per l'esattezza: tre F-3 del 7° Stormo, tre F-2 dell’8° Stormo e cinque F-15 del 9° Stormo) affiancati da quattro B-52 dell’U.S. Air Force impegnati in attività tattiche congiunte. Le manovre arrivano in un contesto particolare, ossia in una fase di forte tensione nell’Indo-Pacifico, dove la competizione strategica con la Cina e l’incertezza legata alle mosse della Corea del Nord mantengono alta l’attenzione delle forze armate regionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

