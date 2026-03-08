Cosa pensa la Gen Z di famiglia casa lavoro e parità di genere?

Il nuovo progetto editoriale di Eppen analizza le opinioni della Generazione Z su famiglia, lavoro e parità di genere. Attraverso interviste e sondaggi, si esplorano le idee di giovani adulti che stanno formando il loro modo di vedere il mondo. Il focus è su come questa generazione si rapporta ai valori tradizionali e alle sfide attuali, offrendo uno sguardo diretto sui loro pensieri e aspettative.

Articolo. Il nuovo progetto editoriale di Eppen prova a capire come la nuova generazione immagina la propria vita tra dieci anni L’anno scorso ci siamo chiesti: «Ragazze, come stiamo davvero?». Abbiamo acceso lampadine su machismo in azienda, medicina di genere, associazioni, libri, film, migrazioni, diplomazia e tecnologia. Ne è uscita una mappa ricca e a tratti scomoda, capace di portarci oltre un femminismo rassicurante per entrare nelle pieghe della vita quotidiana. Oggi, in occasione della Giornata internazionale della donna, Eppen vuole rilanciare il progetto e lo vuole fare con uno sguardo nuovo: quello della Generazione Z. Cinque... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

L’operazione ’parità di genere’. Lavoro smart e a prova di famiglia. Il Comune vara il piano triennaleUn impegno più forte, più strutturato e soprattutto più vicino alla vita reale delle lavoratrici del Comune.

«Parità di genere sul posto di lavoro per stimolare la produttività»Ne è convinto Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio che ha aggiunto: «Anche nel nostro territorio molte aziende hanno deciso di...

Per un terzo degli Under 30 la moglie deve obbedire al marito: la Gen Z è più maschilista dei BoomerSull'eguaglianza di genere la Generazione Z la pensa in modo molto più conservatore e tradizionalista dei Baby Boomer ... fanpage.it

