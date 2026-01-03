Parità di genere sul posto di lavoro per stimolare la produttività
La Camera di Commercio di Padova ha ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere, riconoscendo il suo impegno per promuovere l’equità e le pari opportunità sul posto di lavoro. Questo risultato evidenzia l’attenzione dell’ente verso politiche inclusive e misure volte a favorire un ambiente lavorativo più equo, con l’obiettivo di migliorare la produttività e la collaborazione tra i dipendenti.
La Camera di Commercio di Padova ha ottenuto nei giorni scorsi, fra i primi enti camerali a livello nazionale, la certificazione UNIPdR 125:2022 per la Parità di Genere, a riconoscimento del percorso intrapreso dall’ente per promuovere l’equità, l’inclusione e le pari opportunità all’interno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Scuole e parità di genere: parte l’indagine Indire/MIM sul lavoro educativo contro la violenza
Leggi anche: Parità di genere certificata sul lavoro, in Lombardia raddoppiano le aziende virtuose
L’associazione chiede parità di genere nelle nomine dei manager delle aziende - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.