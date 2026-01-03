Parità di genere sul posto di lavoro per stimolare la produttività

La Camera di Commercio di Padova ha ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere, riconoscendo il suo impegno per promuovere l’equità e le pari opportunità sul posto di lavoro. Questo risultato evidenzia l’attenzione dell’ente verso politiche inclusive e misure volte a favorire un ambiente lavorativo più equo, con l’obiettivo di migliorare la produttività e la collaborazione tra i dipendenti.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.