In Iran, la Guida Suprema detiene un ruolo centrale, combinando poteri religiosi, politici e militari in un'unica figura. La nomina di questa carica avviene attraverso un processo che coinvolge le istituzioni religiose e politiche del paese. La figura ha un'influenza diretta sulle decisioni più importanti e rappresenta un punto di riferimento per il governo e le forze armate.

In Iran tutto o quasi è nelle mani della Guida Suprema, una figura che incarna allo stesso tempo il potere religioso, politico e pure militare. Con l'eliminazione di Ali Khamenei, durante i primi raid statunitensi e israeliani, si attende di capire chi assumerà adesso questo importante ruolo. Ricordiamo che un simile processo di transizione è avvenuto soltanto una volta nei 47 anni di storia della Repubblica Islamica, quando cioè, nel 1989, Ruhollah Khomeini, ormai malato, trasferì il potere a Khamenei. Tra i profili più accreditati troviamo quello di Mojtaba Khamenei, il figlio 56enne del defunto leader. Chi è la Guida Suprema dell'Iran. La Guida Suprema dell'Iran sovrintende, direttamente o indirettamente, a pressoché tutte le funzioni del governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cosa c'è da sapere sulla nomina della Guida Suprema dell'Iran

Chi è Mojtaba Khamenei, il figlio dell’ayatollah verso la nomina a nuova Guida Suprema dell’IranCinquantasei anni, secondogenito di Ali Khamenei e figlio prediletto, Mojtaba che prende il posto del padre come Guida Suprema dell’Iran è un...

Khamenei, il custode della Rivoluzione scelto da Khomeini: simbolo dell’opposizione all’occidente, da 37 anni Guida Suprema dell’IranAnima della Rivoluzione islamica iraniana del 1979, simbolo dell’opposizione ad ogni costo all’Occidente, custode dell’ortodossia e della...

UPDATE IRAN: Ayatollah Arafi’s First Speech Shocks the World: Wants to Eliminate Zionists Tonight #o

Contenuti utili per approfondire Guida Suprema.

Temi più discussi: L’Iran ieri e oggi, tutto quello che c’è da sapere sul Paese attaccato da Usa e Israele; Nuova Guida suprema in Iran, scontro tra pasdaran e clero. I miliziani spingono Mojtaba. Per i religiosi è nepotismo; L’ascesa al potere, l'Asse della resistenza e la repressione: chi è Khamenei, Guida suprema dell’Iran per 37 anni; Khamenei, chi è la Guida Suprema: il nodo successione e il ruolo del figlio.

I Guardiani, gli Esperti, chi può porre il veto: cosa c'è da sapere sulla nomina della Guida Suprema dell'IranUn simile processo di transizione è avvenuto soltanto una volta nei 47 anni di storia della Repubblica Islamica, quando cioè, nel 1989, Ruhollah Khomeini, ormai malato, trasferì il potere a Khamenei. ilgiornale.it

Iran, da Teheran: C'è l'accordo sulla Nuova Guida Suprema. I dettagliDa Teheran fanno sapere che è stata raggiunta l'intesa sul successore di Ali Khamenei come Guida Suprema dell'Iran ... notizie.it

L’Assemblea degli Esperti iraniana avrebbe individuato la figura destinata a diventare la nuova Guida Suprema della Repubblica Islamica dopo l’uccisione di Ali Khamenei. A riferirlo all’agenzia Fars è stato uno dei membri dell’organismo, l’ayatollah Moha - facebook.com facebook

Iran: "Attaccata base Usa in Bahrain". Nuova esplosione a Dubai. Conto alla rovescia per scelta nuova Guida Suprema x.com