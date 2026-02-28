Khamenei il custode della Rivoluzione scelto da Khomeini | simbolo dell’opposizione all’occidente da 37 anni Guida Suprema dell’Iran

Khamenei è il leader iraniano da 37 anni, nominato da Khomeini come custode della Rivoluzione islamica del 1979. Considerato un simbolo di resistenza all’Occidente, è anche noto per essere un appassionato poeta e musicista, oltre che un sostenitore dell’ortodossia e della conservazione dei valori rivoluzionari. La sua figura rappresenta un punto di riferimento centrale nella politica e nella cultura dell’Iran contemporaneo.

Anima della Rivoluzione islamica iraniana del 1979, simbolo dell’opposizione ad ogni costo all’Occidente, custode dell’ortodossia e della conservazione ma anche intellettuale, poeta e musicista. Ali Khamenei, la Guida suprema dell’Iran dal 1989 è stato ucciso nel raid di Usa e Israele sull'Iran, a 86 anni, dopo oltre 3 decenni passati a ricoprire la massima carica nella Repubblica islamica. Carismatico e dalla presenza impeccabile, Khamenei spesso appariva in pubblico sorridente, in contrasto con il volto serissimo e minaccioso di Ruhollah Khomeini, l’eroe della Rivoluzione e prima Guida suprema della Repubblica islamica dell’Iran che fondò nel '79 al ritorno dall’esilio in Francia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

L'ascesa al potere, l'"Asse della resistenza" e la repressione: chi è Khamenei, Guida suprema dell'Iran per 37 anniL'ayatollah Ali Khamenei, Guida suprema dell'Iran da 37 anni, è stato ucciso nei raid condotti da Israele e Stati Uniti su Teheran, che hanno raso al...

