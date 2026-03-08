Corte Costituzionale | norma bocciata tornano i seggi per Irpinia

La Corte Costituzionale ha emesso la sentenza n. 232026 il 5 marzo, annullando una norma del decreto Milleproroghe del 2024 che modificava le modalità di accesso ai consigli camerali. Di conseguenza, tornano in vigore i seggi per l’Irpinia. La decisione ha effetto immediato e riguarda specificamente questa disposizione normativa.

La Corte Costituzionale ha emesso la sentenza n. 232026 il 5 marzo, annullando definitivamente una norma introdotta nel decreto Milleproroghe del 2024 che aveva ribaltato le regole di accesso ai consigli camerali. Questa decisione giuridica riapre immediatamente la partita dei seggi per la Camera di Commercio Irpinia Sannio, attualmente sotto commissariamento straordinario. L’esito della Consulta conferma l’incostituzionalità dell’articolo 17, comma 1-bis, definito dai ricorrenti come una norma intrusa capace di alterare i criteri di rappresentatività delle associazioni di categoria. La battaglia legale è stata portata avanti da Confindustria Avellino e dalla CLAAI Benevento, guidata dall’ex presidente Antonio Campese, contro un intervento legislativo considerato illegittimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Arezzo, case popolari e Corte costituzionale: "legge bocciata? Tranquilli, si fa finta di niente"

Fine vita, Corte Costituzionale conferma l'impianto della legge regionale toscana: "Ora la norma nazionale"

