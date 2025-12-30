Fine vita Corte Costituzionale conferma l’impianto della legge regionale toscana | Ora la norma nazionale

La Corte Costituzionale ha giudicato legittima la legge regionale toscana sul fine vita, confermando la validità del suo impianto normativo. La decisione respinge la richiesta del governo di abrogarla completamente, mantenendo così un quadro regolamentare che si inserisce nel panorama legislativo nazionale. Questa sentenza rappresenta un importante punto di riferimento nel dibattito sulle normative in materia di fine vita in Italia.

FIRENZE — La legge della Toscana sul fine vita supera l’esame della Corte Costituzionale, che ne conferma l’impianto generale respingendo la richiesta del governo di abrogarla integralmente. Secondo la Consulta, la norma regionale è legittima in quanto espressione della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, finalizzata a dettare regole organizzative e procedurali per disciplinare in modo uniforme l’assistenza alle persone che chiedono di essere aiutate a morire. Sebbene i giudici abbiano cassato alcune specifiche disposizioni ritenute invasive della competenza statale, il cuore della legge — la prima in Italia su questo tema — resta valido e applicabile, sancendo il diritto delle Regioni a intervenire per colmare un vuoto normativo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

