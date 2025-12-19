Corriere dello Sport | Conte re di Riyadh | Napoli domina il Milan e vola in finale

Riyadh si trasforma nel palcoscenico di una notte indimenticabile, dove l’abilità e la strategia di Antonio Conte brillano più che mai. Il Napoli, sotto la sua guida, mette in mostra una prestazione dominante contro il Milan, conquistando un posto in finale e lasciando il segno in una sfida emozionante. Un momento di grande prestigio per il tecnico italiano, ora re incontrastato in un contesto internazionale.

"> Riyadh incorona Antonio Conte. Nella semifinale inaugurale di Supercoppa italiana in Arabia Saudita, il Napoli supera nettamente il Milan e stacca il pass per la finale, confermando la mano del suo allenatore nei momenti chiave. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, è la seconda vittoria in tre mesi di Conte contro Allegri e la terza finale conquistata in altrettante partecipazioni. Al-Awwal Park Stadium pieno, 25mila spettatori e tanto Milan sugli spalti, ma in campo la partita ha avuto un solo padrone. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

