Corriere dello Sport | Conte re di Riyadh | Napoli domina il Milan e vola in finale
Riyadh si trasforma nel palcoscenico di una notte indimenticabile, dove l’abilità e la strategia di Antonio Conte brillano più che mai. Il Napoli, sotto la sua guida, mette in mostra una prestazione dominante contro il Milan, conquistando un posto in finale e lasciando il segno in una sfida emozionante. Un momento di grande prestigio per il tecnico italiano, ora re incontrastato in un contesto internazionale.
"> Riyadh incorona Antonio Conte. Nella semifinale inaugurale di Supercoppa italiana in Arabia Saudita, il Napoli supera nettamente il Milan e stacca il pass per la finale, confermando la mano del suo allenatore nei momenti chiave. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, è la seconda vittoria in tre mesi di Conte contro Allegri e la terza finale conquistata in altrettante partecipazioni. Al-Awwal Park Stadium pieno, 25mila spettatori e tanto Milan sugli spalti, ma in campo la partita ha avuto un solo padrone. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli verso Riyadh: Lukaku rientra, Conte prepara la Supercoppa”
Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli da scudetto: Conte piega Spalletti e domina la Juve”
Udinese-Napoli 1-0: Ekkelenkamp fa un eurogol, Conte fallisce il sorpasso sul Milan; Corriere dello Sport: Conte ricade in Serie A; Corriere dello Sport: Napoli, rientro all’alba e subito Udine: Conte studia il turnover; Corriere dello Sport: Napoli, Politano pronto al rilancio: Conte valuta il ritorno dall’inizio.
Corriere dello Sport: “Conte-Allegri, la rivincita nel deserto: Riyadh accende la Supercoppa” - Antonio Conte e Massimiliano Allegri hanno fatto il giro di mezzo mondo in 81 giorni per ritrovarsi ancora faccia a faccia, questa volta a Riyadh, nella semifinale di Superco ... napolipiu.com
Corriere dello Sport: “Conte ricade in Serie A” - Il fantasma di Bologna si materializza di nuovo e accompagna il Napoli fino a Udine. napolipiu.com
Corriere dello Sport su Milan-Napoli: "Roba da sceicchi" - "Roba da sceicchi": questo è il titolo della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. tuttonapoli.net
Oggi sul Corriere dello Sport Stadio ho intervistato coach Caja. Abbiamo parlato di tutto, dagli infortuni al mercato, alle ambizioni reali di questa Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 . Non si tornerà sul mercato: "il miglior colpo di mercato sarà recupare nelle m - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.