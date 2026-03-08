Coppa Italia Del Monte Domotek in scena per una finale storica contro Conad Volley Tricolore

Domotek affronta la finale di Coppa Italia Del Monte contro Conad Volley Tricolore. La partita si svolge a Reggio Calabria, dove la squadra locale si prepara a disputare una sfida importante. La finale rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, che si sfidano per conquistare il trofeo. La partita si gioca con grande entusiasmo e determinazione da entrambe le parti.

La città, intera, è pronta a collegarsi in diretta sul canale YouTube di LegaVolley alle ore 18. Lo scenario è ancora una volta la VJL Arena di Belluno Appuntamento con la storia. Per Reggio Calabria, portare il vessillo amaranto così in alto è già un vanto ma, tocca provare a danzare sotto rete fino in fondo. La città, intera, è pronta a collegarsi in diretta sul canale YouTube di LegaVolley alle ore 18, con telecronache di Piero Giannico e Andrea Brogioni.) La Domotek Volley è in finale. Si gioca l’atto conclusivo della Coppa Italia Del Monte. Dopo aver sbaragliato con forza, la resistenza e il fattore campo del Belluno Volley, vincendo 1-3, gli amaranto di mister Polimeni lanciano la sfida alla capolista del girone bianco della Serie A3 Credem, la Conad, Volley Tricolore, Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

