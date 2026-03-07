Finale nazionale Coppa Italia Del Monte Domotek in campo contro Belluno

La Domotek Volley Reggio Calabria si prepara a disputare una partita di Coppa Italia Del Monte contro la Belluno, un incontro che rappresenta un impegno importante a livello nazionale. La squadra calabrese, nota come gli amaranto, si sta allenando intensamente in vista di questa sfida. La partita si giocherà in una sede ancora da definire, con entrambe le formazioni determinate a ottenere il miglior risultato possibile.

Alle ore 18.30 si apriranno le porte della Vhl Arena per l'importante appuntamento sportivo. Diretta su Legavolley con telecronaca di Piero Giannico e Andrea Brogioni La Domotek Volley Reggio Calabria va in scena in un appuntamento nazionale più che prestigioso. Gli amaranto sono pronti alla sfida. Oggi, alle ore 18.30 si apriranno le porte della Vhl Arena di Belluno. Ad aprire la giornata ci penseranno la regina del girone bianco, la Conad Reggio Emilia che affronterà la Viridex Sabaudia alle ore 16. A seguire, Reggio Calabria sfida i padroni di casa. Belluno è matematicamente seconda nel proprio girone con 43 punti. Ritornando alla Coppa Del Monte, i reggini proveranno a sbaragliare il fattore campo dei veneti: da dicembre il mister è l’esperto Mastrangelo, allenatore con trascorsi importantissimi passati anche da Vibo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

