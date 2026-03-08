Coppa Italia Del Monte Domotek firma un capolavoro e vola in finale

Nella partita di Coppa Italia Del Monte, la squadra Domotek ha realizzato una prestazione straordinaria, portando a casa la vittoria e qualificandosi per la finale. La gara è stata caratterizzata da recuperi decisivi, numeri impressionanti e un sostegno caloroso da parte dei tifosi in trasferta. La squadra ha mostrato determinazione e abilità, lasciando il segno in una sfida ricca di momenti intensi.

Il muro vincente contro Belluno è di Andrea Innocenzi. Nel pomeriggio, alle ore 18, si giocherà la finalissima, sullo stesso campo, contro la regina del girone parallelo, la fortissima Conad di Reggio Emilia Un capolavoro fatto di emozioni, grinta, recuperi, cifre da urlo e un tifo amaranto in trasferta da film. La testa al campionato? Anche, ma gli amaranto non volevano e non potevano deludere a cospetto di un così bel pubblico da trasferta giunto fin da Reggio Calabria.Lazzetto è mostruoso, Saitta un regista immenso, Laganà decisivo quando conta, Zappoli chirurgico, così come Presta irrefrenabile, De Santis da migliore in campo con recuperi al limite della fisica; il punto della vittoria passerà dalle mani di un super Andrea Innocenzi per il tripudio amaranto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Finale nazionale Coppa Italia Del Monte, Domotek in campo contro Belluno Rana Verona domina Perugia e vola in finale di Coppa ItaliaRana Verona conquista per il secondo anno consecutivo l’accesso alla finale della Del Monte Coppa Italia, imponendosi con un netto 3-0 su Perugia al... Tutto quello che riguarda Coppa Italia Del. Temi più discussi: Del Monte® Coppa Italia A3, tutto pronto per la Final Four di Belluno; Supercoppa Italiana di pallavolo maschile 2025/2026: programma, calendario e dove vedere la finale in diretta; Il grande volley a Belluno : presentata la Final Four Del Monte® Coppa Italia di A3; Coppa Italia Del Monte, Saitta: Siamo distrutti ma felici. Daremo fastidio a Reggio Emilia · ilreggino.it. Coppa Italia Del Monte, Domotek firma un capolavoro e vola in finaleIl muro vincente contro Belluno è di Andrea Innocenzi. Nel pomeriggio, alle ore 18, si giocherà la finalissima, sullo stesso campo, contro la regina del girone parallelo, la fortissima Conad di Reggio ... today.it Volley, è finale di Coppa Italia per la Domotek. Presta: ‘La vittoria è per Christian’La Domotek Volley vola in finale di Coppa Italia Del Monte e lo fa con il cuore, la grinta e la dedizione. Dopo aver superato i padroni di casa del Belluno Volley in una semifinale combattutissima, i ... citynow.it Serie D - Il trionfo della Pistoiese in Coppa Italia - facebook.com facebook Data e orario della semifinale di ritorno di Coppa-Italia x.com