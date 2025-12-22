Grotta Paglicci verso l’Unesco | il Gargano scrive la storia del Paleolitico mondiale

Grotta Paglicci, sito di rilevanza archeologica nel Gargano, si avvia verso il riconoscimento come Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Dopo anni di studio e valorizzazione, questa iniziativa rappresenta un passo importante per tutelare e promuovere il patrimonio paleolitico mondiale, contribuendo a conservare la storia antica dell’uomo e del suo ambiente.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.