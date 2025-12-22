Grotta Paglicci verso l’Unesco | il Gargano scrive la storia del Paleolitico mondiale
Grotta Paglicci, sito di rilevanza archeologica nel Gargano, si avvia verso il riconoscimento come Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Dopo anni di studio e valorizzazione, questa iniziativa rappresenta un passo importante per tutelare e promuovere il patrimonio paleolitico mondiale, contribuendo a conservare la storia antica dell’uomo e del suo ambiente.
Quello che per decenni è stato un auspicio condiviso da studiosi di tutto il mondo, oggi diventa un percorso istituzionale concreto: il giacimento di Grotta Paglicci punta al riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità Unesco. La firma del protocollo d’intesa avvenuta a Bari tra la Regione Puglia e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Grotte della Puglia Preistorica patrimonio Unesco, avviato l'iter: in lizza anche Grotta Paglicci e Pirro Nord
Leggi anche: A Rignano Garganico l’arte urbana reinterpreta Grotta Paglicci con ‘Paleolitica Street Fest’
Amaranto Channel. . Giovedì scorso l'ultima Conviviale del 2025 del Panathlon ha visto la presenza di due campionati del mondo del Karate: Roberto Paglicci e Marco Tavanti. #Panathlon #Arezzo #Sport #AmarantoChannel - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.