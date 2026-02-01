Controlli nelle zone della ' movida' napoletana | chiusure e sanzioni dal Centro Storico a Fuorigrotta

Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli a tappeto nelle zone della movida napoletana, dal Centro Storico a Fuorigrotta. Durante l’operazione, polizia, vigili del fuoco e ASL hanno ispezionato bar, ristoranti e locali notturni, riscontrando diverse irregolarità. Sono state emesse sanzioni e chiuse alcune attività che non rispettavano le norme di sicurezza e igiene. La mobilitazione è stata massiccia per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire incidenti.

L’Unità operativa Avvocata ha coordinato le ispezioni in via San Sebastiano, vico San Giovanni Maggiore e via De Marinis. In via San Sebastiano, in un esercizio di somministrazione sono state rilevate quattro gravi violazioni. Oltre all'impiego di lavoratori in nero e al superamento dei limiti di impatto acustico, i Vigili del fuoco hanno disposto la chiusura immediata del locale per la totale assenza di dotazioni antincendio e segnaletica di sicurezza. In vico San Giovanni Maggiore un intervento analogo è stato effettuato in un locale di intrattenimento, dove sono state contestate sette violazioni.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Napoli Movida Napoli, controlli della Polizia Locale: chiusure e sanzioni tra il Centro Storico e Fuorigrotta La Polizia Locale di Napoli ha avviato una vasta operazione tra il Centro Storico e Fuorigotta. Terni, controlli ‘Movida sicura’: cinque sanzioni in centro storico e due violazioni al Codice della strada IL BILANCIO Durante il fine settimana, le forze dell’ordine di Terni hanno intensificato i controlli nel centro storico per garantire la sicurezza durante la movida. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Napoli Movida Argomenti discussi: Movida sicura. Le attività e i dati dei controlli interforze del fine settimana Notizie; Movida e Legalità: Controlli della Polizia Municipale dai Quartieri Spagnoli a Bagnoli; Controlli nella zona delle Cerbaie: smantellato un bivacco nel bosco; Controlli Straordinari Interforze alla Stazione Ferroviaria, nei pubblici esercizi e nelle zone critiche della città. Raffica di controlli nelle aree calde della movida, il prefetto proroga le zone rosse: Risultati positiviDalla loro istituzione, avvenuta lo scorso ottobre, a oggi sono state fermate dalle forze di polizia quasi 28 mila persone, mentre 27 sono risultate destinatarie di provvedimenti di allontanamento ... palermotoday.it Controlli straordinari dei Carabinieri nelle zone di Modena più esposte a fenomeni di degrado e illegalitàProsegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa da parte dei Carabinieri della Compagnia di Modena. I militari, supportati dal personale della S.I.O. del 5° Reggime ... sassuolo2000.it #Controlli nei locali del centro storico di #Napoli: scatta la chiusura | https://shorturl.at/il7qZ - facebook.com facebook Busachi, arriva il Piano particolareggiato del centro storico x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.