Federconsumatori di Benevento segnala lo stato igienico insodserviente dei bagni mobili presso il terminal via Mustilli. Numerose segnalazioni dei pendolari evidenziano condizioni di degrado e scarsa igiene. La situazione richiede interventi tempestivi per garantire un servizio decoroso e rispettoso delle esigenze dei cittadini.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Federconsumatori di Benevento rende noto che sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei pendolari in merito allo stato igienico fortemente degradato dei bagni mobili installati presso il terminal bus provvisorio di via Mustilli, a Benevento. Secondo quanto riferito dagli utenti, i servizi igienici verserebbero in condizioni definite “infestanti” e comunque non conformi ai minimi standard di igiene e decoro, risultando di fatto difficilmente utilizzabili e rappresentando un potenziale rischio per la salute dei viaggiatori. Tale situazione è particolarmente grave se si considera che il terminal provvisorio è quotidianamente frequentato da studenti, lavoratori e cittadini, che si vedono costretti a utilizzare questi servizi in assenza di valide alternative. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Terminal via Mustilli, bagni in pessime condizioni igieniche: la denuncia di Federconsumatori

