Alimenti scaduti e pessime condizioni igieniche in un bar di Catania il video dell' intervento della Polizia

La Polizia di Catania ha sequestrato un bar chiuso per gravi problemi igienici, tra cui 250 chili di alimenti scaduti, presenza di blatte e muffa. L’intervento è stato effettuato per garantire la sicurezza dei consumatori e tutelare la salute pubblica, evidenziando l’importanza di rispettare le norme igieniche negli esercizi alimentari.

Un bar nella zona di piazza Risorgimento a Catania è stato raggiunto da un provvedimento di chiusura dopo che una task force coordinata dalla Polizia di Stato ha riscontrato gravissime carenze igienico-sanitarie. L’operazione, condotta nell’ambito dei controlli sulle attività commerciali, ha portato alla scoperta di alimenti scaduti, locali infestati da insetti e numerose violazioni amministrative. Le forze in campo a Catania Scoperte condizioni igieniche disastrose Violazioni sulla sicurezza e sanzioni amministrative Le forze in campo a Catania L’intervento si inserisce nelle azioni di controllo disposte dalla Questura di Catania per verificare il rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni delle licenze, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la regolarità delle posizioni lavorative e la tracciabilità dei prodotti alimentari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

