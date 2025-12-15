Valle Telesina controlli straordinari dei Carabinieri | denunce e sanzioni
Cerreto Sannita, rafforzati i controlli dei Carabinieri: oltre 70 pattuglie, 542 persone identificate e attività mirata contro reati e illegalità. I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno intensificato i controlli sul territorio della Valle Telesina nel corso della settimana appena conclusa, rafforzando la presenza nelle strade e nei centri abitati. L’attività, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento, ha visto il supporto di una Squadra di Intervento Operativo dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”. Il dispositivo, fortemente voluto dal Comandante Provinciale, colonnello Marco Keten, punta a innalzare il livello di sicurezza reale e percepita, con servizi mirati nelle fasce orarie serali e notturne e nelle aree considerate più sensibili. Puntomagazine.it
