© Puntomagazine.it - Valle Telesina, controlli straordinari dei Carabinieri: denunce e sanzioni

Cerreto Sannita, rafforzati i controlli dei Carabinieri: oltre 70 pattuglie, 542 persone identificate e attività mirata contro reati e illegalità. I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno intensificato i controlli sul territorio della Valle Telesina nel corso della settimana appena conclusa, rafforzando la presenza nelle strade e nei centri abitati. L’attività, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento, ha visto il supporto di una Squadra di Intervento Operativo dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”. Il dispositivo, fortemente voluto dal Comandante Provinciale, colonnello Marco Keten, punta a innalzare il livello di sicurezza reale e percepita, con servizi mirati nelle fasce orarie serali e notturne e nelle aree considerate più sensibili. Puntomagazine.it

TRAGEDIA LUNGO LA TELESINA. MUOIONO MARITO E MOGLIE

Valle Telesina e Alto Tammaro, controlli straordinari: 290 persone identificate e 203 veicoli fermati - Fine settimana di controlli intensificati in Valle Telesina e nell’Alto Tammaro, dove i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno messo in campo un’operazione straordinaria per prevenire fu ... ntr24.tv