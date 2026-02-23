Guida in stato di ebbrezza coltelli e tirapugni | otto persone denunciate

Otto persone sono state denunciate per aver guidato sotto l’effetto di alcol, portato armi bianche e tirapugni. La causa è un’intensa operazione dei Carabinieri di Pisa, che hanno controllato numerose zone della città e dei comuni vicini. Durante i controlli, sono stati sequestrati diversi strumenti pericolosi e sono state identificate le infrazioni più gravi. Le verifiche proseguiranno per garantire maggiore sicurezza nelle strade locali.

Vasta operazione di controllo del territorio effettuata, nel corso dell'ultima settimana, dai Carabinieri del Comando provinciale di Pisa in linea con le determinazioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.L’attività si è concentrata sulla tutela della sicurezza stradale, sul contrasto della guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti e sulla prevenzione dei reati predatori.Il bilancio complessivo registra otto persone denunciate in stato di libertà e il costante monitoraggio delle aree più sensibili della provincia. L'attività di vigilanza sulle principali arterie stradali ha permesso di interrompere condotte di guida estremamente pericolose. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti: denunciate sei personeNell'ultima settimana, i Carabinieri del Comando provinciale di Pisa hanno effettuato controlli stradali che hanno portato alla denuncia di sei persone per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, e una persona per porto di oggetti atti ad offendere.

Leggi anche: Alcol e droga alla guida: otto persone denunciate

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Guida in stato di ebbrezza, l’incidente dovuto a fattori imprevedibili esclude l’aggravante; Controlli straordinari dei carabinieri a Ponte di Legno, identificati in 96: due denunce per guida in stato di ebbrezza; Sostanze stupefacenti e guida: intervengono i Giudici delle Leggi; Guida in stato di ebbrezza invadendo la corsia, nessuno sconto di pena.

Guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti: tre denunciatiRIETI - Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Rieti, finalizzata alla prevenzione e al contrasto delle condotte di guida ... ilmessaggero.it

Guida in stato di ebbrezza, non si ferma all'alt, minaccia, oltraggia e oppone resistenza ai poliziotti: denunciatoNella fattispecie, intorno alle ore 18.40, nel corso dell’attività di controllo del territorio, un equipaggio della Squadra Volanti notava un’autovettura di colore nero che circolava da piazza Ugo ... corriereadriatico.it

Per la guida della Asl n. 8 di Cagliari è stato designato il dottor Aldo Atzori, mentre per la Asl n. 2 della Gallura la scelta è ricaduta sul dottor Antonio Irione. Durata triennale - facebook.com facebook