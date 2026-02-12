Il Giudice Sportivo ha deciso di multare l’Atalanta dopo la partita di Coppa Italia contro la Juventus. La sanzione arriva a causa di alcuni comportamenti dei tifosi e del ritardo all’inizio del secondo tempo. La società bergamasca dovrà pagare una multa, mentre si attendono eventuali ulteriori provvedimenti.

Giudice Sportivo Coppa Italia, l’Atalanta ha ricevuto una multa per alcuni episodi che hanno riguardato i tifosi e il ritardo nel secondo tempo. on la conclusione dei quarti di finale, il sipario si chiude temporaneamente sul campo per aprirsi nelle aule della giustizia sportiva. Il torneo entra nella sua fase caldissima, ma prima di pensare alle sfide che decreteranno le finaliste, le società hanno dovuto fare i conti con i provvedimenti disciplinari scaturiti dalle ultime gare disputate. Il verdetto del Giudice Sportivo Coppa Italia è arrivato puntuale, delineando un quadro fatto di ammende e richiami che non hanno risparmiato alcune delle protagoniste più attese della competizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giudice Sportivo Coppa Italia: multa per l’Atalanta dopo il match contro la Juventus! Il motivo della decisione

Approfondimenti su Atalanta Juventus

Nei quartieri di San Siro, il rumore si è spento dopo che il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare l’Inter.

Il Giudice Sportivo ha deciso oggi di sanzionare l’Inter con una multa di 50.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Atalanta Juventus

Argomenti discussi: Le decisioni del Giudice Sportivo; Petardo contro Audero, trasferte vietate ai tifosi dell'Inter fino al 23 marzo; Le decisioni del Giudice Sportivo; Eccellenza, le decisioni del Giudice Sportivo per le gare dell'ultimo weekend.

Coppa Italia, le decisioni del Giudice Sportivo dopo i quarti di finale e date/orari delle semifinali d’andata. I comunicati ufficialiCoppa Italia, ecco ufficializzate le decisioni del Giudice Sportivo dopo i quarti di finale e il programma delle semifinali d’andata. I comunicati Archiviati i quarti di finale di Coppa Italia, è temp ... calcionews24.com

Napoli-Como, le parole di Conte a Manganiello: nessun provvedimento del giudice sportivoIn occasione della partita di Coppa Italia tra Napoli e Como, subito dopo il rosso non assegnato a Ramon nel primo tempo per un fallo su Hojlund, Conte aveva inveito nei confronti ... ilmattino.it

Smentite le voci su un possibile intervento del giudice sportivo facebook

#InterTorino, Di Lorenzo, giudice sportivo e Serie A: le ultimissime x.com