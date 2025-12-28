Conferenza stampa Corrado post Pisa Juve | Difficile perdere una partita del genere meritavamo qualcosa in più…

di Marco Baridon Conferenza stampa Corrado post Pisa Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 17ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Arena Garibaldi) – Giovanni Corrado, ad del Pisa, ha parlato in conferenza stampa dopo Pisa Juve della 17ª giornata di Serie A 202526. Le sue dichiarazioni. RISULTATI E MERCATO – «La squadra ha fatto una partita di cuore e a livello tecnico, stasera meritavamo qualcosa in più. Non dobbiamo vedere tutto nero. La squadra sta raccogliendo meno di quello che produce in campo. Succede spesso e dobbiamo sapere che questo sarebbe stato il nostro campionato. Siamo la squadra con meno esperienza in Serie A, con il nostro progetto e le nostre idee dobbiamo andare avanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

