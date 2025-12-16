Pink Orchestra Santa Cecilia e Coro Primavera uniscono le forze per il concerto di Natale
Mercoledì 17 dicembre (ore 20.30) il centro sociale "Primavera" di Ca'Ossi ospiterà il tradizionale concerto di Natale eseguito dal Coro “Primavera” e dalla Pink Orchestra Santa Cecilia in quartetto sotto la direzione della maestra Alessandra Bassetti. Attraverso la gioia di cantare insieme e la. Forlitoday.it
Pink Orchestra Santa Cecilia in Concerto 2025
La Pink Orchestra Santa Cecilia suona al Centro Primavera - Angeloni 56) si tiene il concerto intitolato ‘Un cielo si tinge di rosa’ eseguito dalla nota Pink Orchestra Santa Cecilia ... ilrestodelcarlino.it
Ribalta social per Pink Orchestra e il corpo bandistico Orsini - La Pink orchestra Santa Cecilia di Terra del Sole finisce sotto i riflettori della rubrica ‘Un... ilrestodelcarlino.it
