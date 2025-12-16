Pink Orchestra Santa Cecilia e Coro Primavera uniscono le forze per il concerto di Natale

Mercoledì 17 dicembre (ore 20.30) il centro sociale "Primavera" di Ca'Ossi ospiterà il tradizionale concerto di Natale eseguito dal Coro “Primavera” e dalla Pink Orchestra Santa Cecilia in quartetto sotto la direzione della maestra Alessandra Bassetti. Attraverso la gioia di cantare insieme e la. Forlitoday.it

